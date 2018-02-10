В Израиле сирены воздушной тревоги сработали у северных границ
В Израиле сирены, поднимающие воздушную тревогу, сработали у северных границ. Информация появилась в микроблоге Twitter, на официальной странице израильской армии.
«Сирены сработали у Голанских высот. Сейчас выясняются детали и причины, активизировавшие систему», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ПВО Сирии сбили несколько военных самолетов Израиля, проявивших агрессию.
«Сирены сработали у Голанских высот. Сейчас выясняются детали и причины, активизировавшие систему», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ПВО Сирии сбили несколько военных самолетов Израиля, проявивших агрессию.
Автор: Джанабилова Татьяна П