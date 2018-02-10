"Дом-2": Александра Артемова открыла магазин по продаже старых вещей
Александра Артемова, ранее участвовавшая в шоу «Дом-2», начала продавать подержанные вещи. По ее словам, на решение заняться бизнесом ее подтолкнула потребность в заработке.
Артемова отметила, что ее молодой человек Евгений Кузин сейчас продолжает работать, собирая деньги на приобретение жилища в Москве. Бывшая участница «Дома-2» решила также принять участие в наполнении семейного бюджета, открыв собственный магазин одежды. Совет заняться бизнесом ей дали подписчики ее страницы в Instagram.
Изначально Артемова планировала начать продавать вещи из Китая по примеру других предпринимателей, но в итоге решила обратить внимание на реализацию ношенной одежды. В ее магазине представлены только брендовые товары, приобретенные у их первых владельцев. Первой значительную часть гардероба молодой предпринимательнице подарила ее подруга Екатерина Кутузова.
Артемова собирается не просто продавать подержанные вещи, а использовать только товары, ранее принадлежавшие знаменитостям. Бывшая участница «Дома-2» начала рекламировать бизнес на всех страницах в социальных сетях. Подписчики звезды пожелали ей успехов в ее начинаниях и попросили выкладывать больше снимков товаров или организовать интернет-магазин.
Артемова отметила, что ее молодой человек Евгений Кузин сейчас продолжает работать, собирая деньги на приобретение жилища в Москве. Бывшая участница «Дома-2» решила также принять участие в наполнении семейного бюджета, открыв собственный магазин одежды. Совет заняться бизнесом ей дали подписчики ее страницы в Instagram.
Изначально Артемова планировала начать продавать вещи из Китая по примеру других предпринимателей, но в итоге решила обратить внимание на реализацию ношенной одежды. В ее магазине представлены только брендовые товары, приобретенные у их первых владельцев. Первой значительную часть гардероба молодой предпринимательнице подарила ее подруга Екатерина Кутузова.
Артемова собирается не просто продавать подержанные вещи, а использовать только товары, ранее принадлежавшие знаменитостям. Бывшая участница «Дома-2» начала рекламировать бизнес на всех страницах в социальных сетях. Подписчики звезды пожелали ей успехов в ее начинаниях и попросили выкладывать больше снимков товаров или организовать интернет-магазин.
Автор: Махов Артем