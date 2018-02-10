Кристина Орбакайте сменила имидж и стала похожа на Машу Распутину
Известная актриса и певица Кристина Орбакайте опубликовала в микроблоге фотографию, на какой она предстала перед поклонниками с новой прической и специфическим сценичным образом – в облегающих кожаных лосинах и блестящей тунике. Поклонники сразу же отметили огромное сходство с Машей Распутиной в молодости.
Многие звезды российской эстрады собрались в Таллинне для выступления на концерте #БудутВсе, среди которых и Кристина Орбакайте, изменившаяся до неузнаваемости. Как отметили многие критики, она очень сильно стала похожей на молодую Машу Распутину и предположили, что на это возможно повлиял ракурс звезды на снимке.
После опубликованной фотографии появилось очень много позитивных и негативных комментариев по поводу изменений в стиле Кристины Орбакайте. Подписчики микроблога певицы в Instagram недовольны переменами, обратив внимание на то, что певица стала непохожей сама на себя и выглядит значительно постаревшей, а некоторые средства массовой информации заявляют о недавно сделанной пластической операции.
Сама звезда пока никак не прокомментировала смену имиджа и мнения пользователей Сети.
Многие звезды российской эстрады собрались в Таллинне для выступления на концерте #БудутВсе, среди которых и Кристина Орбакайте, изменившаяся до неузнаваемости. Как отметили многие критики, она очень сильно стала похожей на молодую Машу Распутину и предположили, что на это возможно повлиял ракурс звезды на снимке.
После опубликованной фотографии появилось очень много позитивных и негативных комментариев по поводу изменений в стиле Кристины Орбакайте. Подписчики микроблога певицы в Instagram недовольны переменами, обратив внимание на то, что певица стала непохожей сама на себя и выглядит значительно постаревшей, а некоторые средства массовой информации заявляют о недавно сделанной пластической операции.
Сама звезда пока никак не прокомментировала смену имиджа и мнения пользователей Сети.
Автор: Тригуб Сергей