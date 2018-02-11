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"Точка опоры": Кристина Асмус показала спину в белоснежном платье
Кристина Асмус обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она демонстрирует оголенную спину. На фотографии звезда позирует в белоснежном платье на фоне бассейна.

"Точка опоры": Кристина Асмус показала спину в белоснежном платье


Поклонники отметили, что снимок напоминает «поиски точки опоры», так как Асмус смотрит в сторону, пытаясь поставить ногу на пол. Публикация всего за несколько минут собрала более 10 тысяч лайков. По мнению фанатов, звезда отлично выглядит, находясь на отдыхе. На кадрах Асмус подпирает талию руками, демонстрируя все прелести своей фигуры. Актриса под снимком написала: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Фанаты сразу же начали шутить на тему того, что Асмус на фото держится именно за нее. Супруга Гарика Харламова решила воздержаться от ответных комментариев по поводу содержания снимка.

Фанаты также отметили, что Кристине Асмус очень идут белые платья, так как они подчеркивают ее фигуру и делают ее еще более сексуальной. Один из подписчиков написал, что звезде не нужна никакая точка опоры, так как она и без нее «переворачивает мир» своими талантами.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 01:00
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