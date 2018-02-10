"Судьба человека": Певица Натали рассказала об изнасиловании
Певица Натали рассказала, что в 2013 году чуть не стала очередной жертвой изнасилования. Откровенное признание артистка сделала в студии программы «Судьба человека».
После дебюта песни «О боже, какой мужчина» Натали отправилась в гастрольный тур. После концерта она лежала в номере и заметила мужчину восточной внешности, пробирающегося к ней через балкон. Артистка выскочила в коридор и наткнулась на мужа Александра, общающегося с неизвестными. Певица быстро поняла, что супруга отвлекают и серьезно поговорила с мужчинами.
Натали рассказала и о своей молодости. В начале карьеры она мечтала только о детях и семье, но дважды на одном и том же сроке беременности происходил выкидыш. Артистка долго лечилась, но родила только после 9-часовой молитвы в храме. Еще до появления сыновей звезда купила три игрушечных медвежонка: коричневого, оранжевого и светлого. Удивительно, но они похожи на ее детей: Женя родился шатеном, Анатолий – блондином, Арсений – рыжим.
Ранее Натали рассказала, чему учит детей.
После дебюта песни «О боже, какой мужчина» Натали отправилась в гастрольный тур. После концерта она лежала в номере и заметила мужчину восточной внешности, пробирающегося к ней через балкон. Артистка выскочила в коридор и наткнулась на мужа Александра, общающегося с неизвестными. Певица быстро поняла, что супруга отвлекают и серьезно поговорила с мужчинами.
Натали рассказала и о своей молодости. В начале карьеры она мечтала только о детях и семье, но дважды на одном и том же сроке беременности происходил выкидыш. Артистка долго лечилась, но родила только после 9-часовой молитвы в храме. Еще до появления сыновей звезда купила три игрушечных медвежонка: коричневого, оранжевого и светлого. Удивительно, но они похожи на ее детей: Женя родился шатеном, Анатолий – блондином, Арсений – рыжим.
Ранее Натали рассказала, чему учит детей.
Автор: Джанабилова Татьяна П