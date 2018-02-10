Анжелика Варум поздравила дочь с днем рождения постом в Instagram
Анжелика Варум разместила в Instagram публикацию, в которой поздравила свою дочь с Днем рождения. Она призналась, что все 19 лет называет её не по имени, а прозвищем Кошка. Леонид Агутин называет дочь Комочком.
Как отметила певица, для долгожданного ребенка будущие родители заранее приготовили несколько имен, однако после появления девочки на свет поняли, что ни одно не подходит.
«Когда этот маленький комочек женского рода появился на свет, стало ясно, что ни одно из подобранных имен не подходит. Через какое-то время во время большого семейного совета с именем определились, однако папа до сих пор звал дочь Комочком, а я Кошкой», - рассказала Анжелика Варум подписчикам.
Певица подчеркнула, что её дочь Элизабет получила ум и независимость от одного из наиболее грациозных созданий. Варум пожелала девушке всего наилучшего, а также предупредила, что при решении развивать музыкальную карьеру ей понадобятся 9 жизней. Сама публикация сопровождалась фотоснимком дочери. Поклонники Анжелики Варум разместили в комментариях свои поздравления, а также пожелали имениннице исполнения желаний. При этом многие отметили, что Элизабет отличается большим сходством с матерью, нежели с отцом.
Как отметила певица, для долгожданного ребенка будущие родители заранее приготовили несколько имен, однако после появления девочки на свет поняли, что ни одно не подходит.
«Когда этот маленький комочек женского рода появился на свет, стало ясно, что ни одно из подобранных имен не подходит. Через какое-то время во время большого семейного совета с именем определились, однако папа до сих пор звал дочь Комочком, а я Кошкой», - рассказала Анжелика Варум подписчикам.
Певица подчеркнула, что её дочь Элизабет получила ум и независимость от одного из наиболее грациозных созданий. Варум пожелала девушке всего наилучшего, а также предупредила, что при решении развивать музыкальную карьеру ей понадобятся 9 жизней. Сама публикация сопровождалась фотоснимком дочери. Поклонники Анжелики Варум разместили в комментариях свои поздравления, а также пожелали имениннице исполнения желаний. При этом многие отметили, что Элизабет отличается большим сходством с матерью, нежели с отцом.
Автор: Валерий Антонов