Психологи рассказали, к чему может привести скупость в День святого Валентина
Американские психологи предупреждают, что скупость в День святого Валентина может привести к расставанию. Жадность в подарках может служить сигналом того, что партнер желает разорвать отношения.
Кроме того, на скорое расставание может указывать долгое отсутствие секса, нежелание отмечать День всех влюбленных, страх перед обязательствами, жалобы на недостаток свободы и пренебрежение отношениями. Специалисты советуют не сдаваться и попытаться спасти отношения. Для этого необходимо настроиться на позитивный лад.
Кроме того, они рекомендуют не высказывать постоянное беспокойство, проявлять агрессию и страх перед одиночеством.
Кроме того, на скорое расставание может указывать долгое отсутствие секса, нежелание отмечать День всех влюбленных, страх перед обязательствами, жалобы на недостаток свободы и пренебрежение отношениями. Специалисты советуют не сдаваться и попытаться спасти отношения. Для этого необходимо настроиться на позитивный лад.
Кроме того, они рекомендуют не высказывать постоянное беспокойство, проявлять агрессию и страх перед одиночеством.
Автор: Сергей Сидорин