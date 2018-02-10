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Сергей Зверев показал, как "излучает секс" на фотосессии
Сергей Зверев показал, как «излучает секс» на фотосессии ко Дню святого Валентина. По словам артиста, снимки с нее появятся в одном из глянцевых изданий в ближайшее время.

Сергей Зверев показал, как "излучает секс" на фотосессии


На ролике, который стилист и певец обнародовал в Instagram, он позирует в трусах с мягкой игрушкой в виде сердечка в руках. Судя по всему, фотосессия прошла на белом фоне, так как Зверев решил сконцентрироваться на собственном образе. Поклонники отметили, что стилист давно не удивлял публику экстравагантным контентом.

Сергей Зверев также обнародовал несколько роликов с нового шоу, в котором он будет вручать приз Ольге Бузовой. Артист отметил, что бывшая участница «Дома-2» стала «хорошей заменой» для него в шоу-бизнесе в качестве самого эпатажного персонажа.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:47
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