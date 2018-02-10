Комбинации 30 лет: Малахов посвятил выпуск шоу "Привет Андрей" дню рождения группы
Андрей Малахов пригласил в студию шоу "Привет Андрей" группу Комбинация, которой исполнилось 30 лет. Соответствующий пост телеведущий разместил в микроблоге Instagram.
Малахов анонсировал новый выпуск программы "Привет Андрей". В коротком ролике показана нарезка из передачи, которая выйдет сегодня, в 18:00. "Сегодня у Комбинации день рождения. Хотите знать, почему Алена Апина преподает музыку, куда уехал "Американбой" и что стало с известным "Бухгалтером?" - написал ведущий в комментарии к посту.
Пользователи поблагодарили Малахова, за хорошую тему для передачи, позволяющую вернуться в молодость и поностальгировать о ярком макияже и высоком начесе. Многие выросли на песнях Комбинации и с нетерпением ждут истории о своих кумирах.
Ранее Малахов признался, что сочувствует Семенову.
Малахов анонсировал новый выпуск программы "Привет Андрей". В коротком ролике показана нарезка из передачи, которая выйдет сегодня, в 18:00. "Сегодня у Комбинации день рождения. Хотите знать, почему Алена Апина преподает музыку, куда уехал "Американбой" и что стало с известным "Бухгалтером?" - написал ведущий в комментарии к посту.
Пользователи поблагодарили Малахова, за хорошую тему для передачи, позволяющую вернуться в молодость и поностальгировать о ярком макияже и высоком начесе. Многие выросли на песнях Комбинации и с нетерпением ждут истории о своих кумирах.
Ранее Малахов признался, что сочувствует Семенову.
Автор: Джанабилова Татьяна П