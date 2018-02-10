Модель Playboy Мария Лиман занялась художеством в обнаженном виде
Известная ростовская модель Мария Лиман разместила в своем блоге фотографию, на какой она занята рисованием в полностью обнаженном виде. Звезда Playboy в очередной раз продемонстрировала идеальное тело всем своим поклонникам.
На фото темноволосая модель в эротической позе и соблазнительно изогнув спину, погружена в написание картины. Губы, накрашенные помадой бордового цвета, закрученные локоны волос нежно опущенные на плечи и изумительные очертания фигуры модели восхитили ее почитателей, а профессионально сделанный снимок показывает как сильно она увлеклась искусством рисования. Многими специалистами отмечено о прекрасной способности актрисы входить в самые сложные и интересные роли для съемок.
Поклонники отметили исключительную грацию и сексуальность модели, выразив огромное желание стать ассистентом такой прелестной “художницы”, а некоторые даже хотят жениться. Стоит отметить, что Мария Лиман была признана журналом Playboy самой красивой девушкой 2015 года, а в ближайшее время она занята съемками различных шоу, где выступает как актриса и ведущая.
На фото темноволосая модель в эротической позе и соблазнительно изогнув спину, погружена в написание картины. Губы, накрашенные помадой бордового цвета, закрученные локоны волос нежно опущенные на плечи и изумительные очертания фигуры модели восхитили ее почитателей, а профессионально сделанный снимок показывает как сильно она увлеклась искусством рисования. Многими специалистами отмечено о прекрасной способности актрисы входить в самые сложные и интересные роли для съемок.
Поклонники отметили исключительную грацию и сексуальность модели, выразив огромное желание стать ассистентом такой прелестной “художницы”, а некоторые даже хотят жениться. Стоит отметить, что Мария Лиман была признана журналом Playboy самой красивой девушкой 2015 года, а в ближайшее время она занята съемками различных шоу, где выступает как актриса и ведущая.
Автор: Тригуб Сергей