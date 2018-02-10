Смартфон Sharp Aquos S3 оказался неудачным клоном iPhone X
Эксперты IT-индустрии назвали японский смартфон Sharp Aquos S3 неудачным клоном iPhone X. Дизайн гаджета от Sharp должен был полностью повторять облик устройства от американской компании.
Судя по живым фотографиям японского смартфона, которые были накануне опубликованы в Сети. Гаджет обзавелся вырезом в верхней части и у него практически нет рамок вокруг дисплея, но отступы внизу и сверху далеки от идеальных. С лицевой стороны устройство выглядит некрасиво.
Задняя панель Sharp Aquos S3 выполнена из стекла. На ней расположена двойная основная камера с вертикальным расположением объективов и дактилоскопический сканер.
Смартфон оснащен дисплеем диагональю 6 дюймов соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160х1080 пикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3100 мАч с функцией быстрой зарядки Quick Charge 2.0.
Гаджет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 гб и 64 и 128 гб встроенной, которая может быть расширено благодаря слоту для карт памяти microSD.
Ранее сообщалось, что новый смартфон от Sharp FS8018 замечен в бенчмарке.
Судя по живым фотографиям японского смартфона, которые были накануне опубликованы в Сети. Гаджет обзавелся вырезом в верхней части и у него практически нет рамок вокруг дисплея, но отступы внизу и сверху далеки от идеальных. С лицевой стороны устройство выглядит некрасиво.
Задняя панель Sharp Aquos S3 выполнена из стекла. На ней расположена двойная основная камера с вертикальным расположением объективов и дактилоскопический сканер.
Смартфон оснащен дисплеем диагональю 6 дюймов соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160х1080 пикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3100 мАч с функцией быстрой зарядки Quick Charge 2.0.
Гаджет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 гб и 64 и 128 гб встроенной, которая может быть расширено благодаря слоту для карт памяти microSD.
Ранее сообщалось, что новый смартфон от Sharp FS8018 замечен в бенчмарке.
Автор: Сергей Сидорин