Док-станция Samsung DeX Pad превратит Galaxy S9 в тачпад
Док-станция Samsung DeX Pad, которая поступит в продажу в ближайшее время, сможет превращать Galaxy S9 в полноценный тачпад. Для того, чтобы использовать смартфон в качестве аналога мышки для компьютера, будет достаточно подключить приспособление к ПК.
Аппарат получил название DeX Pad. Стоимость док-станции для последнего поколения смартфонов от Samsung составит примерно 180 долларов. Помимо функционала зарядного устройства, она получит встроенные динамики для воспроизведения стереозвука. Также прибор можно будет подключать к планшетам, используя смартфон в качестве внешних клавиатуры и мышки.
DeX Pad будет иметь четыре порта USB и один HDMI для подключения внешнего монитора. Представители компании заявили о полной совместимости гаджета со смартфонами Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8.
Аппарат получил название DeX Pad. Стоимость док-станции для последнего поколения смартфонов от Samsung составит примерно 180 долларов. Помимо функционала зарядного устройства, она получит встроенные динамики для воспроизведения стереозвука. Также прибор можно будет подключать к планшетам, используя смартфон в качестве внешних клавиатуры и мышки.
DeX Pad будет иметь четыре порта USB и один HDMI для подключения внешнего монитора. Представители компании заявили о полной совместимости гаджета со смартфонами Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8.
Автор: Махов Артем