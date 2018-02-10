СМИ: Falcon Heavy заснял в космосе инопланетного дракона
СМИ распространяют слухи о появлении дракона во время запуска ракеты Falcon Heavy американской компанией SpaceX. Якобы подобный объект был замечен на видео, транслирующем полет носителя во время пребывания на орбите Земли.
Ракета с рекордной грузоподъемностью поднялась с площадки 6 февраля. На создание шаттла были потрачены $90 млн. В то же время ранее стоимость большей части космических аппаратов достигала $240 млн. Запуск ракеты активно обсуждали в соцсетях, поскольку это стало одним из первых шагов в направлении колонизации Марса. Не обошлось без разговоров про представителей внеземных цивилизаций.
СМИ отмечают, что некоторые пользователи соцсетей заметили некий объект, оказавшийся в области съемки камеры Falcon Heavy. Это якобы может быть дракон. При этом никакой информации, подтверждающей данный факт не предоставлено.
Ракета с рекордной грузоподъемностью поднялась с площадки 6 февраля. На создание шаттла были потрачены $90 млн. В то же время ранее стоимость большей части космических аппаратов достигала $240 млн. Запуск ракеты активно обсуждали в соцсетях, поскольку это стало одним из первых шагов в направлении колонизации Марса. Не обошлось без разговоров про представителей внеземных цивилизаций.
СМИ отмечают, что некоторые пользователи соцсетей заметили некий объект, оказавшийся в области съемки камеры Falcon Heavy. Это якобы может быть дракон. При этом никакой информации, подтверждающей данный факт не предоставлено.
Автор: Валерий Антонов