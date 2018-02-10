Новая программа может взломать любой компьютер на базе Windows 10
Появилась программа Metasploit Framework, способная взломать любой компьютер, работающий на базе ОС Windows 10. Опасная утилита создана благодаря утечке данных в АНБ США.
С помощью эксплойта EternalBlue хакеры запустили несколько вредоносных вирусов-вымогателей – WannaCry, Bad Rabbit, NotPetya. Атаки осуществлялись только на старые операционные системы, так как новые имели защиту. Исследователь безопасности, известный под ником Zerosum0x0, изменил исходник программы и создал более современную версию, взламывающую все версии Windows, начиная с 2000. Приложение может украсть личные данные, зашифровать информацию или активизировать вирус.
Metasploit Framework, объединившая сразу несколько утилит, попала в распоряжении узкого круга лиц. Если она появится в открытом доступе, начнется катастрофа, остановить которую будет практически невозможно.
Ранее атаки подверглись сервера медучреждений.
С помощью эксплойта EternalBlue хакеры запустили несколько вредоносных вирусов-вымогателей – WannaCry, Bad Rabbit, NotPetya. Атаки осуществлялись только на старые операционные системы, так как новые имели защиту. Исследователь безопасности, известный под ником Zerosum0x0, изменил исходник программы и создал более современную версию, взламывающую все версии Windows, начиная с 2000. Приложение может украсть личные данные, зашифровать информацию или активизировать вирус.
Metasploit Framework, объединившая сразу несколько утилит, попала в распоряжении узкого круга лиц. Если она появится в открытом доступе, начнется катастрофа, остановить которую будет практически невозможно.
Ранее атаки подверглись сервера медучреждений.
Автор: Джанабилова Татьяна П