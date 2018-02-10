Украинская оппозиция рассказала о накрутках стоимости газа для населения
Представитель украинской оппозиции, народный депутат Юрий Бойко в эфире украинского телеканала рассказал о накрутках стоимости газа для населения. По его словам, цену топлива удастся снизить в два раза, если разбавить российский газ украинским.
Высокую стоимость газа для населения Бойко объяснил тем, что члены предыдущего и нынешнего правительства придумали различные накрутки для обогащения. По словам политика, население должно платить не 7 тысяч гривен за одну тысячу кубометров, а 3 – 3,5 тысячи. Данная цифра складывается из себестоимости газа (800 гривен), налогов, заработной платы рабочих и инвестиционной составляющей.
Начиная с 2014-го, стоимость газа в Украине повышалась несколько раз и на сегодняшний день разница составляет 9,5 раз.
Высокую стоимость газа для населения Бойко объяснил тем, что члены предыдущего и нынешнего правительства придумали различные накрутки для обогащения. По словам политика, население должно платить не 7 тысяч гривен за одну тысячу кубометров, а 3 – 3,5 тысячи. Данная цифра складывается из себестоимости газа (800 гривен), налогов, заработной платы рабочих и инвестиционной составляющей.
Начиная с 2014-го, стоимость газа в Украине повышалась несколько раз и на сегодняшний день разница составляет 9,5 раз.
Автор: Сергей Сидорин