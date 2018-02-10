Пользователи Instagram пытаются угадать, с кем Алексей Воробьев появился на новом фото
Поклонники Алексей Воробьева пытаются угадать с кем именно музыкант запечатлен на снимке. Некоторые посчитали, что это новая возлюбленная артиста.
«Просыпайтесь с теми, о ком мечтаете засыпая», - отметил Воробьев в комментарии к фото.
Поклонники не смогли прийти к единому мнению о личности девушки, а сам музыкант упоминания её профиля в Instagram не сделал. Фанаты призвали Воробьева прекратить менять девушек и жениться на одной. В то же время у многих остались сомнения относительно романтических отношений с героиней фото. По одной из версий это модель, вместе с которой был сделан снимок в рамках фотосессии.
«Просыпайтесь с теми, о ком мечтаете засыпая», - отметил Воробьев в комментарии к фото.
Поклонники не смогли прийти к единому мнению о личности девушки, а сам музыкант упоминания её профиля в Instagram не сделал. Фанаты призвали Воробьева прекратить менять девушек и жениться на одной. В то же время у многих остались сомнения относительно романтических отношений с героиней фото. По одной из версий это модель, вместе с которой был сделан снимок в рамках фотосессии.
Автор: Валерий Антонов