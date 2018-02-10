Анна Семенович рассказала о привычке заглядывать под елки
Анна Семенович рассказала о привычке заглядывать под елки в поисках подарка. Соответствующий пост певица разместила в своей Instagram-ленте.
Семенович порадовала фанатов новым снимком, на котором запечатлена на природе, в окружении заснеженных елей. Артистка сидит на земле около зеленой красавицы и держит в одной руке снежок. Для зимней прогулки звезда выбрала лыжный костюм ярких тонов и защитные очки.
"Всегда ищу под елками подарки. Вам желаю хороших выходных и больше приятных сюрпризов", - написала знаменитость.
Пользователи восприняли слова Семенович, как шутку. Многие посоветовали забыть про Новый год и ждать 14 февраля и 8 марта. Часть фанатов призналась, что тоже живут в ожидании чуда и не убирают елку до 1 мая.
Ранее Семенович рассказала, зачем сделала липосакцию.
Семенович порадовала фанатов новым снимком, на котором запечатлена на природе, в окружении заснеженных елей. Артистка сидит на земле около зеленой красавицы и держит в одной руке снежок. Для зимней прогулки звезда выбрала лыжный костюм ярких тонов и защитные очки.
"Всегда ищу под елками подарки. Вам желаю хороших выходных и больше приятных сюрпризов", - написала знаменитость.
Пользователи восприняли слова Семенович, как шутку. Многие посоветовали забыть про Новый год и ждать 14 февраля и 8 марта. Часть фанатов призналась, что тоже живут в ожидании чуда и не убирают елку до 1 мая.
Ранее Семенович рассказала, зачем сделала липосакцию.
Автор: Джанабилова Татьяна П