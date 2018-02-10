В США во время проведения Суперкубка был замечен НЛО
В США во время проведения Суперкубка в небе над Миннесотой был замечен НЛО. По информации от очевидцев, космический корабль пролетел над стадионом Bank Bank, после чего направился в сторону Луны.
Фотографию огромного объект обнародовал житель штата, который проезжал мимо на своей машине. В один момент он заметил большую летающую тарелку округлой формы, зависшую над стадионом. Через несколько минут космический корабль поднялся выше и улетел, скрывшись за облаками.
Уфологи отметили, что фотография может быть скриншотом из фантастического фильма, так как на ней четко видны следы компьютерной графики и цветокоррекции. Скотт Уоринг также негативно отнесся к подобным заявлениям. По его словам, на Суперкубке присутствовало большое количество зрителей, каждый из которых мог заметить космический объект. Судя по снимку, он располагался прямо над центром стадиона, где нет крыши.
Фотографию огромного объект обнародовал житель штата, который проезжал мимо на своей машине. В один момент он заметил большую летающую тарелку округлой формы, зависшую над стадионом. Через несколько минут космический корабль поднялся выше и улетел, скрывшись за облаками.
Уфологи отметили, что фотография может быть скриншотом из фантастического фильма, так как на ней четко видны следы компьютерной графики и цветокоррекции. Скотт Уоринг также негативно отнесся к подобным заявлениям. По его словам, на Суперкубке присутствовало большое количество зрителей, каждый из которых мог заметить космический объект. Судя по снимку, он располагался прямо над центром стадиона, где нет крыши.
Автор: Махов Артем