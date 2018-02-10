В Омске произошло ДТП с участием авто скорой помощи
В Омске автомобилист столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. По итогам ДТП на Шебалдина 2 медработника были вынуждены обратиться за квалифицированной помощью в коллегам.
Аварийная ситуация при участии транспорта медицинской службы зарегистрирована после обращения со стороны пострадавших работников «скорой». Помощь потребовалась фельдшерам, располагавшихся в салоне авто марки «Газ». Правоохранители провели расследование и выяснили, что мужчина за рулем транспортного средства «ВАЗ-2121» во время движения на улице Лермонтова в сторону улицы Богдана Хмельницкого на перекрестке с улицей Шебалдина. Мужчина не уступил дорогу автомобилю медиков.
По итогам произошедшего столкновения с «ГАЗ-332108», пребывавшего под управлением водителя 67 лет. По версии сотрудников управления ГИБДД по региону, оба водителя находились в трезвом состоянии. По месту ДТП вела работу следственно-оперативная группа, а также прибыла бригада скорой медпомощи.
Аварийная ситуация при участии транспорта медицинской службы зарегистрирована после обращения со стороны пострадавших работников «скорой». Помощь потребовалась фельдшерам, располагавшихся в салоне авто марки «Газ». Правоохранители провели расследование и выяснили, что мужчина за рулем транспортного средства «ВАЗ-2121» во время движения на улице Лермонтова в сторону улицы Богдана Хмельницкого на перекрестке с улицей Шебалдина. Мужчина не уступил дорогу автомобилю медиков.
По итогам произошедшего столкновения с «ГАЗ-332108», пребывавшего под управлением водителя 67 лет. По версии сотрудников управления ГИБДД по региону, оба водителя находились в трезвом состоянии. По месту ДТП вела работу следственно-оперативная группа, а также прибыла бригада скорой медпомощи.
Автор: Валерий Антонов