В Москве поезд сбил мужчину на станции Яуза
10 февраля, около 10:30, в Москве поезд сбил мужчину на ж/д путях около станции Яуза. Сведения предоставлены пресс-центром Управления на транспорте при МВД РФ.
Сообщается, мужчина 1975 года рождения шел вдоль путей и был по касательной задет поездом, следовавшим по маршруту Ярославль-Москва. Пострадавший доставлен в медучреждение. Врачи не комментируют его состояние.
Ранее в столице поезд насмерть сбил пенсионера.
Сообщается, мужчина 1975 года рождения шел вдоль путей и был по касательной задет поездом, следовавшим по маршруту Ярославль-Москва. Пострадавший доставлен в медучреждение. Врачи не комментируют его состояние.
Ранее в столице поезд насмерть сбил пенсионера.
Автор: Джанабилова Татьяна П