Ольга Бузова под фонограмму развлекала зрителей в гей-клубе Санкт-Петербурга
Певица Ольга Бузова дала концерт в гей-клубе «Центральная станция» Санкт-Петербурга. Посетители мероприятия заявили, что она пела под фонограмму.
На сцене Бузова выступала в компании парней из подтанцовки. Публика была в восторге от выступления. Как только она появилась перед публикой, зал встретил ее бурными овациями. Отметим, что незадолго до выступления перед парнями нетрадиционной сексуальной ориентацией, Ольга Бузова приняла участие в шоу Big Love Show. В Сети отмечали, что она была хэдлайнером вечера вместе с Егором Кридом и репером Мотом.
Ранее сообщалось, что Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова запланировали свадьбу на октябрь. Церемония бракосочетания пройдет в Барселоне.
На сцене Бузова выступала в компании парней из подтанцовки. Публика была в восторге от выступления. Как только она появилась перед публикой, зал встретил ее бурными овациями. Отметим, что незадолго до выступления перед парнями нетрадиционной сексуальной ориентацией, Ольга Бузова приняла участие в шоу Big Love Show. В Сети отмечали, что она была хэдлайнером вечера вместе с Егором Кридом и репером Мотом.
Ранее сообщалось, что Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова запланировали свадьбу на октябрь. Церемония бракосочетания пройдет в Барселоне.
Автор: Сергей Сидорин