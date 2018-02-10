В Таджикистане произошло массовое отравление ядовитой мукой
В Таджикистане произошло массовое отравление мукой. В конце января по причине заражения умер ребёнок 11 лет. Количество пациентов с отравлением продолжает увеличиваться. Порядка 20 людей пребывают в больнице, а число инцидентов продолжает расти, сообщают местные СМИ.
Факты отравления зарегистрированы на территории Ишкашимского района. Отмечается, что в составе распространяемой в этой местности обнаружили ядовитое растение гелиотроп. Оно провоцирует у больных расстройства пищеварительной системы, а также может вызвать гепатит.
Сама мука была перемолота из пшеницы, которую поставил один из местных предпринимателей. В августе 2017-го бизнесмен передал свыше 5 тысяч кг пшеницы, которую закупил в южной части Таджикистана. Не так давно представители властей произвели изъятие ядовитой пшеницы. При этом по-прежнему остается появления признаков болезни в течение следующих месяцев у тех, лиц, которые употребляли ядовитую муку в декабре и январе.
Факты отравления зарегистрированы на территории Ишкашимского района. Отмечается, что в составе распространяемой в этой местности обнаружили ядовитое растение гелиотроп. Оно провоцирует у больных расстройства пищеварительной системы, а также может вызвать гепатит.
Сама мука была перемолота из пшеницы, которую поставил один из местных предпринимателей. В августе 2017-го бизнесмен передал свыше 5 тысяч кг пшеницы, которую закупил в южной части Таджикистана. Не так давно представители властей произвели изъятие ядовитой пшеницы. При этом по-прежнему остается появления признаков болезни в течение следующих месяцев у тех, лиц, которые употребляли ядовитую муку в декабре и январе.
Автор: Валерий Антонов