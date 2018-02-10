В Ростовской области задержали серийного вора банковских карт
В Ростовской области правоохранителям удалось оперативно задержать серийного вора банковских карт, нанесшего гражданам ущерб на сумму в 100 тыс. рублей. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Пролетарскому району.
Сообщается, расследование началось по обращению местной жительницы. Полицейские завели уголовное дело и начали расследование. В ходе оперативных мероприятий удалось выйти на след подозреваемого. 43-летний задержанный до суда останется в СИЗО.
Ранее в Ростовской области задержали грабителя с гранатой.
Сообщается, расследование началось по обращению местной жительницы. Полицейские завели уголовное дело и начали расследование. В ходе оперативных мероприятий удалось выйти на след подозреваемого. 43-летний задержанный до суда останется в СИЗО.
Ранее в Ростовской области задержали грабителя с гранатой.
Автор: Джанабилова Татьяна П