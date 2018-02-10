В Санкт-Петербурге массовая драка завершилась погоней
Очевидцы сообщают, что в Санкт-Петербурге массовая драка завершилась погоней. Инцидент произошел на Думской улице.
Свидетели рассказывают, что в ночь с 9 на 10 февраля возле одного из баров города толпа избила мужчину. Его знакомый скрылся с места происшествия на BMW. Перед тем как уехать, разъяренная толпа набросилась на автомобиль и стала бить по нему. Водителю пришлось расталкивать нападавших бампером. За ним последовала погоня и на канале Грибоедова его догнали, после чего он врезался в машину, стоящую впереди на светофоре.
Свидетели рассказывают, что в ночь с 9 на 10 февраля возле одного из баров города толпа избила мужчину. Его знакомый скрылся с места происшествия на BMW. Перед тем как уехать, разъяренная толпа набросилась на автомобиль и стала бить по нему. Водителю пришлось расталкивать нападавших бампером. За ним последовала погоня и на канале Грибоедова его догнали, после чего он врезался в машину, стоящую впереди на светофоре.
Автор: Сергей Сидорин