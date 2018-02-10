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Компания KIA стимулирует продажи авто в кредит
Марка KIA стимулирует реализацию своих автомобилей посредством кредитных предложений. Южнокорейский производитель сообщил, что новых программы распространяются на приобретение сразу нескольких различных моделей. Обновленные финансовые программы станут активны исключительно в феврале. При оформлении кредита под ставку 8,9% дадут возможности сэкономить на приобретении cee’d порядка 35 тысяч рублей, Soul — 38 тысяч рублей, Sportage — 53 тысяч рублей, Sorento Prime и Optima — по 20 тысяч рублей.

Компания KIA стимулирует продажи авто в кредит


Путем снижения кредитной ставки до 9,9% открывается возможность купить Rio либо Rio X-Line с экономией порядка 20 тысяч рублей. В то же время программа под названием «Год без платежей» дает возможность получать компенсацию взносов по плану процентной ставки банка по итогам первого года действия соглашения о кредитовании.

За февраль остается активным особое спецпредложение для покупки кроссоверов Sorento II из поколения 2018-го года, для которых остаются активными госпрограммы «Первый автомобиль», а также план помощи для покупки «Семейного авто». При этом выгода для потребителя может достигать 205 тысячи рублей. Вдобавок, началась акция компании «ВСК», которая предлагается в рамках фиксированного тарифа КАСКО для страхования ключевых рисков KIA Sorento Prime. Тариф в размере 3%, не имеющий зависимости от стажа и возраста клиента, стал доступен во время покупки флагманского кроссовера по одной из программ от KIA Finance.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 22:23
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