iPhone 8 назван идеальным смартфоном для подарка женщине

Несмотря на ценник, смартфоны от компании Apple считаются одним из лучших подарков для представительниц прекрасного пола. Последняя версия гаджета подойдет для романтического презента на 14 февраля или 8 марта. В идеале, стоит задуматься о приобретении именно iPhone 8 в золотом цвете. Для мужчин выбор подарка существенно упрощает то, что женщины не обращают внимания на объем встроенной памяти и наличие всевозможных дополнительных функций. Если смартфон стабильно работает и подчеркивает статус, он обречен стать идеальным подарком для большей части представительниц прекрасного пола.Для девушек, которые все же разбираются в современных технологиях, но не любят огромные смартфоны, идеально подойдет iPhone SE. Классический дизайн аппарата с угловатыми краями идеально дополнит образ любой модницы. Стоит заметить, что модель имеется в розовом цвете. Именно этот фактор делает смартфон «женским». Функционала iPhone SE должно хватить даже самой заядлой любительнице серфить интернет и делать селфи. Стоимость аппарата на российском рынке составляет примерно 32 тысячи рублей. Приятной особенностью смартфона также является наличие функции 3D-Touch, которая отсутствует у ранних моделей.Далее в перечне следует упомянуть гаджет от компании Samsung, который придется по вкусу женщинам, «выступающим против яблочных смартфонов». Модель Galaxy A8 появилась в продаже в текущем году, но получила огромную популярность среди представительниц прекрасного пола благодаря наличию двойной селфи-камеры. На российском рынке аппарат можно найти в золотистом цвете. Кроме того, компания Samsung постоянно проводит всевозможные акции, в рамках которых вместе с прибором можно получить монопод или чехол для смартфона. Отдать за него придется примерно 30 тысяч рублей.Для тех, кто не располагает свободными средствами, отлично подойдет смартфон Xiaomi Mi6. Его сложно отнести к женским, однако по функционалу он почти не уступает всем вышеописанным моделям. Камеры в нем имеют большее разрешение, ввиду чего он идеально подойдет для селфи и просто фотографий на заднюю камеру. В случае, если вторая половинка не гонится за трендами и готова носить с собой поистине надежный аппарат, она будет рада подарку в виде смартфона от Xiaomi.Бюджетная версия гаджета из серии Galaxy обойдется всего в 20 тысяч рублей. Она подойдет для девушек, которые критично относятся к китайским брендам из-за сложившихся стереотипов о подделках и плохом качестве. Среди особенностей аппарата стоит выделить 5,5-дюймовый экран с разрешением FullHD, 3 гигабайта оперативной памяти, 8-ядерный процессор и 13-мегапиксельную камеру. Кроме того, при необходимости представительница прекрасного пола сможет самостоятельно расширить внутреннюю память посредством подключения внешнего накопителя.Аппарат работает на базе стоковой операционной системы без оболочки, ввиду чего пользователь сможет самостоятельно настроить для себя интерфейс. Кроме того, Xiaomi A1 является представителем бюджетного сегмента, но обладает достаточно хорошими техническими характеристиками. Среди положительных качеств аппарата стоит выделить тонкий корпус и приятный дизайн. В пользу этого смартфона в качестве подарка женщине говорят и его iPhone-подобный внешний вид. Комплектация у гаджета является скудной, включая в себя только зарядное устройств, из-за чего стоит сразу позаботиться о приобретении чехла и наушников.Гаджеты от данной компании можно назвать «отдельным миром». Они предназначены для настоящих любителей японской техники. В то же время, девушка будет рада аппарату, так как он адаптирован под работу социальных сетей. В функционале такого типа соперничать с ним могут только iPhone, изначально спроектированные, как сетевые коммуникаторы. Брендовый смартфон обойдется относительно недорого, но порадует представительниц прекрасного пола отличным дизайном и камерой на 15 мегапикселе при бюджетном ценнике. В то же время, стоит учесть потребности будущего пользователя. Если девушка любит играть в сложные трехмерные игры, ее молодому человеку придется присматривать девайс дороже. Во всех остальных случаях Sony Xperia XA1 станет лучшим решением для подарка.