В Москве ночью горело строящееся здание Следственного комитета
В Москве ночью горело строящееся в Техническом переулке здание Следственного комитета. Сведения со ссылкой на экстренные службы обнародовали в местных СМИ.
Сообщается, пожарные, прибывшие на место, установили, что возгорание начало распространяться с первого этажа недостроенного здания. Огонь вспыхнул из-за строительного мусора. Площадь поражения составила 30 кв. м. Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.
Ранее в столице подожгли квартиру.
Сообщается, пожарные, прибывшие на место, установили, что возгорание начало распространяться с первого этажа недостроенного здания. Огонь вспыхнул из-за строительного мусора. Площадь поражения составила 30 кв. м. Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.
Ранее в столице подожгли квартиру.
Автор: Джанабилова Татьяна П