Ученые: Три месяца в тюрьме приводят к ухудшению самоконтроля
Нидерландские ученые из Амстердамского свободного университета ( Vrije Universiteit Amsterdam) в ходе исследования установили, что три месяца в тюрьме приводят к ухудшению самоконтроля. В то же время, у человека улучшаются навыки планирования.
Группа ученых под руководством Джесси Мейерса провела исследование с участием 130 заключенных-мужчин. Как только они попадали в тюрьму, то проходили психологические тест, во время которого оценивались рабочая память, способности к переключению между задачами и игнорированию отвлекающих стимулов, интеллект, склонность к риску и импульсивность. Также заключенные оценивали свое состояние и рассказывали о болевых ощущениях, признаках депрессии, подавленного состояния.
Через три месяца 37 участников первой стадии эксперимента приняли участие во второй и снова заполнили тестовую анкету с теми же вопросами. По результатам изучения полученных данных ученые пришли к выводу, что у большинства отмечалось ухудшение самоконтроля и внимательности и улучшение навыков планирования. Так, в компьютерной игре заключенным было предложено сделать ставки, чтобы получить максимальную выгоду. Во втором тесте результаты были гораздо лучше.
По мнению психологов, ухудшение самоконтроля в тюрьме приводит к тому, что человек меньше следуют закону, чем до оглашения приговора.
Ученые подчеркивают, что выборка была слишком маленькой, чтобы делать выводы. К тому же, данное исследование необходимо сделать международным, поскольку условия содержания в разных странах могут кардинально отличаться.
Группа ученых под руководством Джесси Мейерса провела исследование с участием 130 заключенных-мужчин. Как только они попадали в тюрьму, то проходили психологические тест, во время которого оценивались рабочая память, способности к переключению между задачами и игнорированию отвлекающих стимулов, интеллект, склонность к риску и импульсивность. Также заключенные оценивали свое состояние и рассказывали о болевых ощущениях, признаках депрессии, подавленного состояния.
Через три месяца 37 участников первой стадии эксперимента приняли участие во второй и снова заполнили тестовую анкету с теми же вопросами. По результатам изучения полученных данных ученые пришли к выводу, что у большинства отмечалось ухудшение самоконтроля и внимательности и улучшение навыков планирования. Так, в компьютерной игре заключенным было предложено сделать ставки, чтобы получить максимальную выгоду. Во втором тесте результаты были гораздо лучше.
По мнению психологов, ухудшение самоконтроля в тюрьме приводит к тому, что человек меньше следуют закону, чем до оглашения приговора.
Ученые подчеркивают, что выборка была слишком маленькой, чтобы делать выводы. К тому же, данное исследование необходимо сделать международным, поскольку условия содержания в разных странах могут кардинально отличаться.
Автор: Сергей Сидорин