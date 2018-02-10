"Дворники" без лобового стекла и запрет на сиреневые ворота: Самые глупые автомобильные ограничения
Запрет включать двигатель автомобиля, если под машиной кто-то находится, имеющийся в законодательстве Дании, назван самым странным правилом для водителей. В случае нарушения данного постановления механикам приходится платить штраф.
В разных странах мира существует масса странных законов, относящихся к транспортным средствам и пользованию ими. например, в Канаде запрещено красить двери и ворота гаража в сиреневый цвет. Также не рекомендуется чинить автомобиль на улице. Только в случае, если поломанное транспортное средство не может доехать до мастерской или гаража, водитель может начать ремонт прямо под открытым небом. В Монреале нельзя клеить объявления на автомобили, так как это может привлечь внимание других участников движения.
В Люксембурге до 2000 года нужно было использовать клаксон при обгоне любого транспортного средства. Позднее постановление было отменено из-за сильного шума на дорогах. Сейчас в стране запрещается ездить по городу без «дворников». Даже в случае, если транспортное средство не имеет лобового стекла, на нем должны быть установлены соответствующие приборы.
Правительство Саудовской Аравии в минувшем году разрешило вождение автомобилей женщинам. С 1990 года в стране проходили акции протеста, в рамках которого требовалось отменить запрет.
В разных странах мира существует масса странных законов, относящихся к транспортным средствам и пользованию ими. например, в Канаде запрещено красить двери и ворота гаража в сиреневый цвет. Также не рекомендуется чинить автомобиль на улице. Только в случае, если поломанное транспортное средство не может доехать до мастерской или гаража, водитель может начать ремонт прямо под открытым небом. В Монреале нельзя клеить объявления на автомобили, так как это может привлечь внимание других участников движения.
В Люксембурге до 2000 года нужно было использовать клаксон при обгоне любого транспортного средства. Позднее постановление было отменено из-за сильного шума на дорогах. Сейчас в стране запрещается ездить по городу без «дворников». Даже в случае, если транспортное средство не имеет лобового стекла, на нем должны быть установлены соответствующие приборы.
Правительство Саудовской Аравии в минувшем году разрешило вождение автомобилей женщинам. С 1990 года в стране проходили акции протеста, в рамках которого требовалось отменить запрет.
Автор: Махов Артем