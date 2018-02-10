Яна Рудковская перенесла семейную поездку на Мальдивы на неопределенное время
Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская вместе с семьей собиралась на традиционную туристическую поездку на Мальдивы, где предпочитает отдыхать с 2014 года. Нарушила планы напряженная политическая обстановка в стране.
Мальдивы - один из самых известных курортов в мире, состоящий из примерно 1200 островов, а также важнейшая стратегическая территория для осуществления грузовых перевозок. Несколько дней назад президентом страны был введен режим чрезвычайного положения из-за постановления Верховного суда по освобождению многих политических заключенных, каких, по мнению главы государства, выпускать не стоит. Выразить свое недовольство вышли и граждане, не разделяющие позицию президента и желающие смены коррумпированной власти.
По словам Рудковской, вся ее семья устала от напряженного графика работы и планирует перенести поездку до весны или лета. Несмотря на испорченные планы, она не унывает и вместе с родными поехала на настоящий зимний отдых в заснеженную Московскую область.
По информации средств массовой информации, волнения и нестабильная ситуация не помешали поехать отдыхать на Мальдивы президенту Украины Петру Порошенку вместе с семьей.
Мальдивы - один из самых известных курортов в мире, состоящий из примерно 1200 островов, а также важнейшая стратегическая территория для осуществления грузовых перевозок. Несколько дней назад президентом страны был введен режим чрезвычайного положения из-за постановления Верховного суда по освобождению многих политических заключенных, каких, по мнению главы государства, выпускать не стоит. Выразить свое недовольство вышли и граждане, не разделяющие позицию президента и желающие смены коррумпированной власти.
По словам Рудковской, вся ее семья устала от напряженного графика работы и планирует перенести поездку до весны или лета. Несмотря на испорченные планы, она не унывает и вместе с родными поехала на настоящий зимний отдых в заснеженную Московскую область.
По информации средств массовой информации, волнения и нестабильная ситуация не помешали поехать отдыхать на Мальдивы президенту Украины Петру Порошенку вместе с семьей.
Автор: Тригуб Сергей