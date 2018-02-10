В Калининграде из-за ДТП с песковозом образовалась пробка
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в Калининграде из-за аварии с песковозом образовалась пробка. Инцидент произошел в микрорайоне Космодемьянского.
Отмечается, что спецтехника полностью заблокировала движение на одной из полос. В правоохранительных органах подтвердили дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдение водителем песковоза дистанции. В результате ДТП никто не пострадал.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента уточняются.
Отмечается, что спецтехника полностью заблокировала движение на одной из полос. В правоохранительных органах подтвердили дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдение водителем песковоза дистанции. В результате ДТП никто не пострадал.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента уточняются.
Автор: Сергей Сидорин