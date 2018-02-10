«Дом-2»: Руслана Минакова заподозрили в употреблении запрещенных препаратов
Фанаты проекта «Дом-2» заподозрили Руслана Минакова в употреблении запрещенных препаратов. Причиной для порождения волны слухов стало поведение парня по отношению к экс-девушке Надежды Баташовой.
Участники реалити-шоу должны соблюдать установленные правила. За злоупотребление алкоголем и драки ведущие обычно никого не наказывают, но табу на прием запрещенных препаратов карается изгнанием с телестройки. Подозреваемые в зависимости могут доказать свою невиновность и, если им поверят зрители и продюсеры, вопрос будет закрыт. Теперь Минакову придется отстаивать свое право продолжать участвовать в съемках.
«Что это? Вы заметили, когда Руслан плакал в ванной из-за расставания с Надей, он нюхнул и вышел в странном, неадекватном состоянии», - писали поклонники «Дома-2».
Участники реалити-шоу должны соблюдать установленные правила. За злоупотребление алкоголем и драки ведущие обычно никого не наказывают, но табу на прием запрещенных препаратов карается изгнанием с телестройки. Подозреваемые в зависимости могут доказать свою невиновность и, если им поверят зрители и продюсеры, вопрос будет закрыт. Теперь Минакову придется отстаивать свое право продолжать участвовать в съемках.
«Что это? Вы заметили, когда Руслан плакал в ванной из-за расставания с Надей, он нюхнул и вышел в странном, неадекватном состоянии», - писали поклонники «Дома-2».
Автор: Джанабилова Татьяна П