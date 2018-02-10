На Олимпиаде разыграли первый комплект медалей в скиатлоне
На Олимпийских играх разыграли первый комплект наград. Шарлотт Калла получила первое место в скиатлоне, принеся золотую медаль команде Швеции. Второе место досталось норвежской лыжнице Марит Бьорген, третье - Кристы Пармакоски из Финляндии.
Представительницы команды из России Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Непряева, Алиса Жанбалова находятся на 8, 12, 18 и 21 местах. Скиатлон реализуется в 2 этапа. Вначале 7,5 км преодолеваются в классическом стиле, а затем столько же — коньковым ходом.
После получения серебряной медали 37-летняя Бьорген заняла лидирующую по числу медалей позицию среди женщин на ОИ-2018. Теперь она получила 11 наград: 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую. Олимпиада в Пхенчхане завершится 25 февраля.
Представительницы команды из России Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Непряева, Алиса Жанбалова находятся на 8, 12, 18 и 21 местах. Скиатлон реализуется в 2 этапа. Вначале 7,5 км преодолеваются в классическом стиле, а затем столько же — коньковым ходом.
После получения серебряной медали 37-летняя Бьорген заняла лидирующую по числу медалей позицию среди женщин на ОИ-2018. Теперь она получила 11 наград: 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую. Олимпиада в Пхенчхане завершится 25 февраля.
Автор: Валерий Антонов