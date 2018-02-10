В Башкортостане с Почты России похитили два мешка с деньгами
8 февраля, ночью, в Белебее (Башкортостан) с Почты России похитили два мешка с деньгами, в которых находилось 1,7 млн рублей. Сведения предоставили сотрудники МВД РФ.
Сообщается, грабители попали в помещение через заранее разбитое окно и забрали только деньги, лежавшие в инкассаторских мешках. На сработавшую сигнализацию отреагировали сотрудники ЧОПа, но злоумышленникам удалось скрыться за три минуты. Заведено уголовное дело. Полицейские занимаются поиском преступников, попавших в объектив камеры наблюдения.
Ранее в Башкортостане похитили школьницу.
Сообщается, грабители попали в помещение через заранее разбитое окно и забрали только деньги, лежавшие в инкассаторских мешках. На сработавшую сигнализацию отреагировали сотрудники ЧОПа, но злоумышленникам удалось скрыться за три минуты. Заведено уголовное дело. Полицейские занимаются поиском преступников, попавших в объектив камеры наблюдения.
Ранее в Башкортостане похитили школьницу.
Автор: Джанабилова Татьяна П