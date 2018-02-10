Пропавшего накануне в Воронеже 7-летнего мальчика нашли живым
В Воронеже нашли пропавшего мальчика 7 лет. Ребенок потерялся накануне приблизительно в 14:30 после того, как вышел из дома на прогулку.
В соответствии с поступившей в утренний период времени заявке, был дан приказ о поисках мальчика. Проводился тщательный осмотр парковой зоны «Динамо», а также водохранилища поблизости от места исчезновения ребенка. Ко времени начала поисков волонтерами, прибывшими к указанным местам, благодаря оперативной работе правоохранителей, работающих в отделении по делам несовершеннолетних, пропавший уже найден.
Отмечается, что его жизни ничего не угрожает. Мальчика уже передали в руки родителей.
В соответствии с поступившей в утренний период времени заявке, был дан приказ о поисках мальчика. Проводился тщательный осмотр парковой зоны «Динамо», а также водохранилища поблизости от места исчезновения ребенка. Ко времени начала поисков волонтерами, прибывшими к указанным местам, благодаря оперативной работе правоохранителей, работающих в отделении по делам несовершеннолетних, пропавший уже найден.
Отмечается, что его жизни ничего не угрожает. Мальчика уже передали в руки родителей.
Автор: Валерий Антонов