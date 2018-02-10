В Москве мужчина на KIA сбил в Марьино женщину и двух детей
В Москве водитель за рулем автомобиля KIA в черном кузове сбил трех человек – женщину и детей. Сведения о ДТП, произошедшем в Марьино, предоставил инсайдер из экстренных служб.
Сообщается, все пострадавшие находятся в медучреждении. Состояние одного ребенка врачи оценивают, как тяжелое. Причины инцидента устанавливаются. Проводится доследственная проверка.
Ранее в столице водитель, совершивший наезд на женщину, скрылся с места ДТП.
Сообщается, все пострадавшие находятся в медучреждении. Состояние одного ребенка врачи оценивают, как тяжелое. Причины инцидента устанавливаются. Проводится доследственная проверка.
Ранее в столице водитель, совершивший наезд на женщину, скрылся с места ДТП.
Автор: Джанабилова Татьяна П