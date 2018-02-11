Компания Blackmagic объявила о выходе бюджетной 4К-телекамеры
Компанией Blackmagic Design долгое время велись разработки новой профессиональной камеры обладающей огромным функционалом и относительно небольшой ценой для производства фильмов и домашнего пользования. По заявлениям сотрудников производителя, стоимость не будет превышать 4000$, что на уровне самых производительных зеркальных фотоаппаратов.
Камера получила название URSA Broadcast by Blackmagic, отличные технические характеристики и возможность снимать видео в формате 4К с разрешением UltraHD 3840х2160 пикселей. Пользователю также будет доступны сменные объективы благодаря оснащению устройства байонетом B4, который по желанию можно сменить на другой, позволяющий работать с объективами F,PL и EF. Для хранения отснятого материала в камере предусмотрены карты памяти разъемов CFast и SD, причем слотов выделили по два на каждый формат носителей.
Разработчики уверяют, что URSA Broadcast снимает отличный по качеству видеоматериал с насыщенными телесными тонами, позволяющий использовать его прямо из камеры, без дополнительной обработки. Интерфейс камеры сделан с большим количеством органов управления и кнопок, что мотивировано высокой точностью настроек, и в случаях отказов некоторых кнопок будет возможность перепрограммирования на другие.
Устройство уже поступает в продажу и скоро будет доступно всем желающим.
Камера получила название URSA Broadcast by Blackmagic, отличные технические характеристики и возможность снимать видео в формате 4К с разрешением UltraHD 3840х2160 пикселей. Пользователю также будет доступны сменные объективы благодаря оснащению устройства байонетом B4, который по желанию можно сменить на другой, позволяющий работать с объективами F,PL и EF. Для хранения отснятого материала в камере предусмотрены карты памяти разъемов CFast и SD, причем слотов выделили по два на каждый формат носителей.
Разработчики уверяют, что URSA Broadcast снимает отличный по качеству видеоматериал с насыщенными телесными тонами, позволяющий использовать его прямо из камеры, без дополнительной обработки. Интерфейс камеры сделан с большим количеством органов управления и кнопок, что мотивировано высокой точностью настроек, и в случаях отказов некоторых кнопок будет возможность перепрограммирования на другие.
Устройство уже поступает в продажу и скоро будет доступно всем желающим.
Автор: Тригуб Сергей