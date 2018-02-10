В Твери из-за аварии тысячи человек остались без тепла и горячей воды
В Твери при температуре воздуха -5 градусов около трех тысяч человек остались без горячей воды и отопления. Причиной послужила авария, случившаяся на центральном трубопроводе. Сведения предоставила пресс-служба мэрии.
Сообщается, прорыв произошел сразу на двух участках трубопровода. Аварийно-ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации аварии. К вечеру вода должна вновь вернуться в квартиры.
Сообщается, прорыв произошел сразу на двух участках трубопровода. Аварийно-ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации аварии. К вечеру вода должна вновь вернуться в квартиры.
Автор: Джанабилова Татьяна П