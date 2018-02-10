Назван Топ-10 самых популярных кроссоверов в мире в 2017 году
Эксперты составили ТОП-10 самых популярных у водителей всего мира кроссоверов, больше других продававшихся в 2017 году. Рейтинг основывался на результатах продаж, обнародованных агентством focus2move.
В прошлом году счастливыми обладателями кроссоверов стали 30 млн человек по всему миру. Спрос на автомобили сегмента возрос на 11,3% при доле рынка в 37,6%. Лидером рейтинга и самым продаваемым авто стал японский Toyota RAV4 – 800 676 единиц. Второе и третье место уверенно заняли Honda CR-V и Volkswagen Tiguan с показателями продаж в 757 417 и 718 773 единиц соответственно. В пятерку лидеров вошли также Hyundai Tucson (619,6 тыс. ед.) и Haval H6 (506,8 тыс. ед.).
Следующие пять мест между собой разделили Mazda CX-5, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Rogue и Qashqai.
Ранее эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов в России.
В прошлом году счастливыми обладателями кроссоверов стали 30 млн человек по всему миру. Спрос на автомобили сегмента возрос на 11,3% при доле рынка в 37,6%. Лидером рейтинга и самым продаваемым авто стал японский Toyota RAV4 – 800 676 единиц. Второе и третье место уверенно заняли Honda CR-V и Volkswagen Tiguan с показателями продаж в 757 417 и 718 773 единиц соответственно. В пятерку лидеров вошли также Hyundai Tucson (619,6 тыс. ед.) и Haval H6 (506,8 тыс. ед.).
Следующие пять мест между собой разделили Mazda CX-5, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Rogue и Qashqai.
Ранее эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов в России.
Автор: Джанабилова Татьяна П