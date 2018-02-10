В Ferrari впервые запустили модернизированный двигатель автомобиля Formula 1
Легендарный производитель автомобилей премиум класса, итальянская компания Ferrari впервые запустила новый усовершенствованный двигатель образца 2018 года. Подготовка и демонстрация данного процесса прошла на итальянской базе в Маранелло.
По информации представителей компании, инженеров и техников, запуск прошел отлично, а работа двигателя вызвала восторг у многих журналистов присутствующих на показе. Немного позже пресс-служба итальянской компании опубликовала официальное видео во всех популярных социальных сетях, посвященное всему процессу.
Специалисты компании также отметили, что новый двигатель будет устанавливаться только на автомобили “Ferrari”, “Sauber” и “Haas”, а первые тесты силового агрегата пройдут в Барселоне 26 февраля. Анонсировали и дебют нового автомобиля, которое произойдет днями ранее – 22 февраля. Также компания объявила конкурс, по итогам которого 15 счастливчиков смогут бесплатно попасть на презентацию машины. Для этого нужно всего лишь снять видеоролик о своей большой любви к легендарной марке, где обязательно должно присутствовать нечто представляющее город и страну участника.
Компания Ferrari давно мечтала о новом моторе и стала вторыми после Mercedes Benz, кому удалось увеличить мощность силового агрегата до 1000 лошадиных сил и выше, путем облегчения его массы.
По информации представителей компании, инженеров и техников, запуск прошел отлично, а работа двигателя вызвала восторг у многих журналистов присутствующих на показе. Немного позже пресс-служба итальянской компании опубликовала официальное видео во всех популярных социальных сетях, посвященное всему процессу.
Специалисты компании также отметили, что новый двигатель будет устанавливаться только на автомобили “Ferrari”, “Sauber” и “Haas”, а первые тесты силового агрегата пройдут в Барселоне 26 февраля. Анонсировали и дебют нового автомобиля, которое произойдет днями ранее – 22 февраля. Также компания объявила конкурс, по итогам которого 15 счастливчиков смогут бесплатно попасть на презентацию машины. Для этого нужно всего лишь снять видеоролик о своей большой любви к легендарной марке, где обязательно должно присутствовать нечто представляющее город и страну участника.
Компания Ferrari давно мечтала о новом моторе и стала вторыми после Mercedes Benz, кому удалось увеличить мощность силового агрегата до 1000 лошадиных сил и выше, путем облегчения его массы.
Автор: Тригуб Сергей