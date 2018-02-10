В Санкт-Петербурге педофил 10 минут насиловал девочку в вагоне метро
В Санкт-Петербурге педофил затащил 12-летнюю девочку в вагон метро и насиловал в течении 10 минут. Сведения о преступлении, произошедшем между станциями «Пролетарская», «Ломоносовская», «Елизаровская», «Невского», прозвучали в эфире Пятого канала.
Сообщается, пострадавшая рассказала о насилии своему отчиму, который и написал заявление в полицию. Девочка призналась, что мужчина схватил ее и совершал противоправные действия на перегонах между станциями. Сотрудники МВД завели уголовное дело и проводят следственные мероприятия. Детали преступления выясняются, ведется поиск подозреваемого.
Ранее в Северной столице поймали педофила, издевавшегося над 15-летней девочкой.
Сообщается, пострадавшая рассказала о насилии своему отчиму, который и написал заявление в полицию. Девочка призналась, что мужчина схватил ее и совершал противоправные действия на перегонах между станциями. Сотрудники МВД завели уголовное дело и проводят следственные мероприятия. Детали преступления выясняются, ведется поиск подозреваемого.
Ранее в Северной столице поймали педофила, издевавшегося над 15-летней девочкой.
Автор: Джанабилова Татьяна П