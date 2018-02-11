Обновление PlayStation 4 Pro повысит качество картинки до уровня Xbox One X
Новая прошивка для PlayStation 4 от компании Sony должна повысить качество картинки до уровня Xbox One X. Представители концерна отметили, что в программном обеспечении консоли будут использоваться технологии нативного суперсэмлинга.
Ранее мощность видеоадаптера PlayStation 4 Pro зависела от пожеланий разработчиков игр. Теперь пользователь самостоятельно сможет выбрать уровень детализации и сглаживания, который будет подгоняться под монитор или телевизор на программном уровне. Также на консоли появится возможность подбора цветовой гаммы в зависимости от преобладающих оттенков.
Обновление придется по вкусу владельцам экранов с разрешением в Full HD и выше, так как более старые игры на них также будут выглядеть современно и качественно. Последующие продукты от разработчиков планируется выпускать с учетом функционала последней версии программного обеспечения PlayStation 4.
Апдейт имеет и некоторые явные недостатки, среди которых более низкий уровень производительности. Представители компании обещают устранить баги уже в следующем обновлении.
Ранее мощность видеоадаптера PlayStation 4 Pro зависела от пожеланий разработчиков игр. Теперь пользователь самостоятельно сможет выбрать уровень детализации и сглаживания, который будет подгоняться под монитор или телевизор на программном уровне. Также на консоли появится возможность подбора цветовой гаммы в зависимости от преобладающих оттенков.
Обновление придется по вкусу владельцам экранов с разрешением в Full HD и выше, так как более старые игры на них также будут выглядеть современно и качественно. Последующие продукты от разработчиков планируется выпускать с учетом функционала последней версии программного обеспечения PlayStation 4.
Апдейт имеет и некоторые явные недостатки, среди которых более низкий уровень производительности. Представители компании обещают устранить баги уже в следующем обновлении.
Автор: Махов Артем