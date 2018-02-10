В Зауралье ищут мать, выбросившую новорожденного на рельсы
В Зауралье ищут мать, выбросившую новорожденного на рельсы около станции Лебяжье-Сибирская. Инцидент прокомментировали в СУ на транспорте СКР.
Сообщается, следователи прибыли к месту обнаружения тела младенца. Предположительно, причиной смерти стал удар о ж/д пути, произошедший при выкидывании ребенка из поезда. Возможно, мать родила его в пути. Заведено уголовное дело. Оперативникам предстоит огромная работа, поскольку злоумышленница может проживать в любом регионе России.
Ранее похожий инцидент произошел на Кубани.
Сообщается, следователи прибыли к месту обнаружения тела младенца. Предположительно, причиной смерти стал удар о ж/д пути, произошедший при выкидывании ребенка из поезда. Возможно, мать родила его в пути. Заведено уголовное дело. Оперативникам предстоит огромная работа, поскольку злоумышленница может проживать в любом регионе России.
Ранее похожий инцидент произошел на Кубани.
Автор: Джанабилова Татьяна П