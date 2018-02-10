Анна Седокова шокировала поклонников фотографией с полуголым мужчиной
Анна Седокова удивила поклонников публикацией снимка с полуголым мужчиной. На фотографии вместе с ней лежит мужчина без футболки, которой, по всей видимости, зовут Даниил.
Поклонники после обнародования фотографии разделились на два лагеря. Представители первого осудили певицу, являющуюся матерью троих детей, за то, что она публикует снимки с полуголыми мужчинами. Остальные поддержали Седокову и пожелали ей удачи в поисках новой любви.
Сама певица написала, что соскучилась по некоему Даниилу, который и изображен на фотографии вместе с ней. На снимке Седокова позирует с боди телесного цвета, подчеркивающим ее сексуальные формы. Публикация фотографии за считанные минуты собрала более 20 тысяч лайков.
На снимки вместе с Седоковой изображен известный фотограф и дизайнер Даниил Величко, с которым певица несколько раз работала. Некоторые ее фанаты предположили, что она соскучилась не по самому мужчине, а по сотрудничеству с командой профессионалов. Сама Седокова решила оставить интригу в данной ситуации, не ответив на многочисленные вопросы поклонников в комментариях.
Поклонники после обнародования фотографии разделились на два лагеря. Представители первого осудили певицу, являющуюся матерью троих детей, за то, что она публикует снимки с полуголыми мужчинами. Остальные поддержали Седокову и пожелали ей удачи в поисках новой любви.
Сама певица написала, что соскучилась по некоему Даниилу, который и изображен на фотографии вместе с ней. На снимке Седокова позирует с боди телесного цвета, подчеркивающим ее сексуальные формы. Публикация фотографии за считанные минуты собрала более 20 тысяч лайков.
На снимки вместе с Седоковой изображен известный фотограф и дизайнер Даниил Величко, с которым певица несколько раз работала. Некоторые ее фанаты предположили, что она соскучилась не по самому мужчине, а по сотрудничеству с командой профессионалов. Сама Седокова решила оставить интригу в данной ситуации, не ответив на многочисленные вопросы поклонников в комментариях.
Автор: Махов Артем