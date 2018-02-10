Кудрин: Дефицит бюджета России по итогам 2018 года может быть меньше 1%
Во время выступления в Зимней школы ВШЭ руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что дефицит бюджета России по итогам 2018 года может быть меньше 1%. Данный сценарий станет возможен если стоимость нефти будет в коридоре от 64 до 70 долларов за баррель.
Что касается возможного профицита госбюджета, то Кудрин пожелал воздержаться от более точных прогнозов. Несмотря на оптимистичные ожидания, роста доходной части бюджета не произойдет из-за медленного роста цен на нефть. При благоприятном исходе рост доходов казны составит не более 1-2% в год. Он привел долгосрочные расчеты Минфина, согласно которым пополнению бюджета не произойдет из-за того, что доля нефтегазового сектора будет снижаться. Для роста экономики необходим рост на уровне 4-5%.
Также Алексей Кудрин рассказал о планах правительства снизить страховой взнос с 36% до 21% при повышении НДС 21% в рамках выполнения программы 22/22. Он не поддерживает данную программу, поскольку быстрого выхода зарплат из тени не произойдет, но отдельные отрасли станут платить намного больше налогов. По мнению Минфина, уменьшение страхового взноса должно легализовать рынок зарплат.
Что касается возможного профицита госбюджета, то Кудрин пожелал воздержаться от более точных прогнозов. Несмотря на оптимистичные ожидания, роста доходной части бюджета не произойдет из-за медленного роста цен на нефть. При благоприятном исходе рост доходов казны составит не более 1-2% в год. Он привел долгосрочные расчеты Минфина, согласно которым пополнению бюджета не произойдет из-за того, что доля нефтегазового сектора будет снижаться. Для роста экономики необходим рост на уровне 4-5%.
Также Алексей Кудрин рассказал о планах правительства снизить страховой взнос с 36% до 21% при повышении НДС 21% в рамках выполнения программы 22/22. Он не поддерживает данную программу, поскольку быстрого выхода зарплат из тени не произойдет, но отдельные отрасли станут платить намного больше налогов. По мнению Минфина, уменьшение страхового взноса должно легализовать рынок зарплат.
Автор: Сергей Сидорин