На северо-востоке Москвы мужчина до смерти избил своего знакомого
В правоохранительных органах сообщили, что на северо-востоке Москвы мужчина до смерти избил своего знакомого. Труп был обнаружен в квартире на улице Ротерта.
Сигнал об обнаружении тела мужчины в дежурную часть поступил 5 февраля в 23:40. Прибывшие на место правоохранители увидели труп безработного хозяина квартиры 1981 года рождения. К тому моменту мужчина был мертв около трех часов. После проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что у него открылось внутреннее кровотечение, которое послужило причиной смерти.
Через два дня полицейские на улице Проходчиков задержали подозреваемого. По версии следствия, именно он нанес своему знакомому два удара кулаком в лицо и несколько ногой в грудную клетку. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сигнал об обнаружении тела мужчины в дежурную часть поступил 5 февраля в 23:40. Прибывшие на место правоохранители увидели труп безработного хозяина квартиры 1981 года рождения. К тому моменту мужчина был мертв около трех часов. После проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что у него открылось внутреннее кровотечение, которое послужило причиной смерти.
Через два дня полицейские на улице Проходчиков задержали подозреваемого. По версии следствия, именно он нанес своему знакомому два удара кулаком в лицо и несколько ногой в грудную клетку. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Автор: Сергей Сидорин