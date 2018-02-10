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Общество плоской Земли не убедил запуск Tesla Roadster в космос&#8205;
Общество плоской Земли не видит ничего особенного в запуске электромобиля в открытый космос. Участники этого общества продолжают настаивать, что планета имеет плоскую форму, а полет Tesla Roadster на Марс всего лишь небольшое шоу для повышения рейтинга продаж авто.

Общество плоской Земли не убедил запуск Tesla Roadster в космос&#8205;


Конфликт между членами общества и главой компании SpaceX Илоном Маском существует уже длительное время, потому как он не разделяет мнения заложенные в основе их организации. В то же время он предложил развивать их идеи и дальше, создавая новые общества с похожими названиями – Общество плоского Марса, Сатурна, Плутона и так далее, чем и вызвал бурю критики в свой адрес. Ранее Маск выразил огромные ожидания от будущих запусков ракет Falcon Heavy в открытый космос и всевозможных будущих открытий благодаря этому. Представителей организации не убедила также и прямая трансляция запуска автомобиля, доступна для просмотра всем желающим.

Общество плоской Земли не убедил запуск Tesla Roadster в космос&#8205;


Сторонники средневековой гипотезы плоскости планеты создали общество в Англии еще в 19 веке, но имело невысокую популярность и очень часто распадалось. Последний раз в 1956 году его возродил Сэмюэл Шентон, и до сих пор организация существует, правда с каждым годом количество поклонников уменьшается, исходя из нарастающего технологичного прогресса.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 16:19
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