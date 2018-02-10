Дебют Hyundai i30 N TCR Race Car состоялся в Чикаго
Дебют Hyundai i30 N TCR Race Car состоялся на выставке в Чикаго. 23 марта гоночный автомобиль выступит против Pirelli World Challenge. Соревнования Circuit of the Americas пройдут в Остине (Техас).
Hyundai i30 N получил модернизированные колесные диски на 18 дюймов, массивное крыло, задний бампер, передний сплиттер, «капюшон» с вентиляционными отверстиями. Интерьер не претерпел существенных изменений и обзавелся только 6-точечными ремнями безопасности, сиденьями от Sabelt, стальным каркасом, противопожарной системой Lifeline.
Под капотом Hyundai i30 N производитель установил турбированную силовую установку объемом на 2 литра, способную генерировать мощность в 350 «лошадей». Агрегат успешно сочетается с 6-ступенчатой секвентальной КПП и электроблоком Life Racing.
Ранее Hyundai обновил дизайн Sonata.
Hyundai i30 N получил модернизированные колесные диски на 18 дюймов, массивное крыло, задний бампер, передний сплиттер, «капюшон» с вентиляционными отверстиями. Интерьер не претерпел существенных изменений и обзавелся только 6-точечными ремнями безопасности, сиденьями от Sabelt, стальным каркасом, противопожарной системой Lifeline.
Под капотом Hyundai i30 N производитель установил турбированную силовую установку объемом на 2 литра, способную генерировать мощность в 350 «лошадей». Агрегат успешно сочетается с 6-ступенчатой секвентальной КПП и электроблоком Life Racing.
Ранее Hyundai обновил дизайн Sonata.
Автор: Джанабилова Татьяна П