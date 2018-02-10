Лимузин ГАЗ-12 ЗИМ с двигателем от Nissan оценен в $343 тысячи
Лимузин ГАЗ-12 ЗИМ, оснащенный силовым агрегатом от Nissan VQ-30, был оценен в $343 тысячи. Часть авто, выпущенных в советский период, отличаются достаточно высокой стоимостью. При этом транспортные средства, получившие тюнинг, обходятся покупателям еще дороже.
В соответствии с информацией, полученной обозревателями профильных порталов, двигатель работает в комплекте с автоматической трансмиссией, произведенной Nissan. Задний мост инженеры взяли у Chevrolet Camaro.
Как отмечает продавец прошедшего через переделку лимузина, внедрение непредусмотренных опций в конструкцию ГАЗ-12 ЗИМ потребовало работы на протяжении 5 лет. В целях доработки применялись только качественные компоненты. Технические корректировки автомобиля получили свидетельство касательно безопасности транспортных средств. В ПТС также внесли изменения.
В соответствии с информацией, полученной обозревателями профильных порталов, двигатель работает в комплекте с автоматической трансмиссией, произведенной Nissan. Задний мост инженеры взяли у Chevrolet Camaro.
Как отмечает продавец прошедшего через переделку лимузина, внедрение непредусмотренных опций в конструкцию ГАЗ-12 ЗИМ потребовало работы на протяжении 5 лет. В целях доработки применялись только качественные компоненты. Технические корректировки автомобиля получили свидетельство касательно безопасности транспортных средств. В ПТС также внесли изменения.
Автор: Валерий Антонов