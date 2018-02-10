"Выдержала 3 дня": Диана Шурыгина испугалась темпа работы в шоу "Пусть говорят"
Скандально известная Диана Шурыгина получила приглашение работать на «Первом канале». На это она ответила отказом из-за сложности и объема ответственности. На то, чтобы понять весь уровень сложности, девушке понадобилось 3 дня, сообщают СМИ.
Работники «Первого канала» отметили, что Шурыгина получила приглашение в проект «Пусть говорят». На самом телеканале для неё подобрали подходящий пост. Она была обязана трудиться на должности администратора: проводить встречу гостей программы, размещать их в зале студии, а также контролировать порядок. Этот вид занятости показался Шурыгиной неподходящим, отмечается на страницах «dni.ru».
«Диана убежала от нас фактически через 3 дня. Сказала, что не может выдержать подобного темпа. Больше на "Пусть говорят" её не видели», – отмечает источник.
Что именно оказалось не подходящим на новом месте работы, остается лишь догадываться. Супруг Шурыгиной работает на «Первом канале» оператором.
Работники «Первого канала» отметили, что Шурыгина получила приглашение в проект «Пусть говорят». На самом телеканале для неё подобрали подходящий пост. Она была обязана трудиться на должности администратора: проводить встречу гостей программы, размещать их в зале студии, а также контролировать порядок. Этот вид занятости показался Шурыгиной неподходящим, отмечается на страницах «dni.ru».
«Диана убежала от нас фактически через 3 дня. Сказала, что не может выдержать подобного темпа. Больше на "Пусть говорят" её не видели», – отмечает источник.
Что именно оказалось не подходящим на новом месте работы, остается лишь догадываться. Супруг Шурыгиной работает на «Первом канале» оператором.
Автор: Валерий Антонов